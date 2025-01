Кира Найтли заявила, что из-за Пиратов Карибского моря её стали считать падшей женщиной

Актриса Кира Найтли рассказала, как её участие в фильмах "Пираты Карибского моря" отразились на её карьере в кино.

Фото: https://www.instagram.com/kira_neytli by Инстаграм Киры Найтли is licensed under public doman Актриса Кира Найтли и Джонни Депп

В 2003 году после участия в фильме "Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины", 18-летняя Кира Найтли стала знаменитой. Ранее ей приходилось играть лишь в британских телесериалах и в небольших ролях в кино.

Актриса неоднозначно оценивает влияние франшизы на её творческий путь. Она отметила, что из-за роли подруги пирата её стали воспринимать как падшую женщину.

"Из-за них меня считали шлюхой. Но благодаря тому, что они так хорошо продавались, я получила возможность сниматься в фильмах, за которые в итоге была номинирована на "Оскар", — объяснила Найтли.

Коллега актрисы по пиратской саге Орландо Блум заявил, что понимает, о чём говорит Кира Найтли.

