Моя прекрасная няня. Умерла популярная актриса Анастасия Заворотнюк

Умерла любимая многими актриса Анастасия Заворотнюк

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Умерла любимая российская актриса Анастасия Заворотнюк.

Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Такой пост появился на её страничке в социальной сети.

53-летняя артистка скончалась сегодня, 30 мая, ночью. Больше пока никаких подробностей не сообщается. Также ещё нет информации, когда состоится церемония прощания.

Напомним, Заворотнюк на протяжении многих лет боролась с онкологическим заболеванием.

Российские зрители Анастасию помнят и любят по сериалу "Моя прекрасная няня". Много она снималась и в кино. Среди её работ: "Охота на гауляйтера", "Служебный роман. Наше время", "Гоголь. Ближайший", "Мамы" и другие.

Анастасия Заворотнюк