Моя прекрасная няня. Умерла популярная актриса Анастасия Заворотнюк

Умерла любимая российская актриса Анастасия Заворотнюк.
Такой пост появился на её страничке в социальной сети.
53-летняя артистка скончалась сегодня, 30 мая, ночью. Больше пока никаких подробностей не сообщается. Также ещё нет информации, когда состоится церемония прощания.
Напомним, Заворотнюк на протяжении многих лет боролась с онкологическим заболеванием.
Российские зрители Анастасию помнят и любят по сериалу "Моя прекрасная няня". Много она снималась и в кино. Среди её работ: "Охота на гауляйтера", "Служебный роман. Наше время", "Гоголь. Ближайший", "Мамы" и другие.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.