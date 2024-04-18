Певица Валерия узнала по лысине Иосифа Пригожина с завязанными глазами среди других лысых мужчин

Певица Валерия доказала, что узнает своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина, даже с закрытыми глазами.
Певица Валерия рекомендовала подписчикам посмотреть выпуск "Шоу Воли", в котором она приняла участие вместе с супругом.
Комик Павел Воля приготовил артистке непростое испытание. В студии программы высадили в ряд лысых мужчин, среди которых был и Иосиф Пригожин. Певице предстояло с завязанными глазами найти своего мужа.
Звезда, как оказалось, хорошо знает своего избранника на ощупь. Она быстро отвергла подставных лысых мужчин и безошибочно выбрала родного Иосифа.
Ранее сообщалось, что певица Валерия отмечает день рождения.