Певица Валерия узнала по лысине Иосифа Пригожина с завязанными глазами среди других лысых мужчин

Певица Валерия на ощупь узнала продюсера Иосифа Пригожина

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия доказала, что узнает своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина, даже с закрытыми глазами.

Фото: https://www.instagram.com/valeriya by Инстаграм певицы Валерии is licensed under public domain

Певица Валерия рекомендовала подписчикам посмотреть выпуск "Шоу Воли", в котором она приняла участие вместе с супругом.

Комик Павел Воля приготовил артистке непростое испытание. В студии программы высадили в ряд лысых мужчин, среди которых был и Иосиф Пригожин. Певице предстояло с завязанными глазами найти своего мужа.

Звезда, как оказалось, хорошо знает своего избранника на ощупь. Она быстро отвергла подставных лысых мужчин и безошибочно выбрала родного Иосифа.

Ранее сообщалось, что певица Валерия отмечает день рождения.