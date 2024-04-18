Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таяни считает, что если Украина проиграет, РФ не согласится на переговоры
У судна, вызвавшее обрушение моста в Балтиморе, были проблемы с электричеством
Анджелина Джоли заработала 100 миллионов долларов на разводе с Брэдом Питтом
Ковалев рассказал, что восстановление после травмы идет хорошо
Тейлор-Грин заявила, что граждане США хотят мира между Москвой и Киевом
FT: страны Балтии не обеспокоены возможным приходом Трампа к власти
Западные области Украины больше не остаются в стороне от мобилизации
РИА Новости: Украина готовит Харьковскую область к боям
Джо Байден заявил о каннибалах, мешающих поискам тела его погибшего дяди
Певица Валерия узнала по лысине Иосифа Пригожина с завязанными глазами среди других лысых мужчин

Певица Валерия на ощупь узнала продюсера Иосифа Пригожина

0:47
Шоу-бизнес

Певица Валерия доказала, что узнает своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина, даже с закрытыми глазами.

Певица Валерия на ощупь узнала продюсера Иосифа Пригожина
Фото: https://www.instagram.com/valeriya by Инстаграм певицы Валерии is licensed under public domain

Певица Валерия рекомендовала подписчикам посмотреть выпуск "Шоу Воли", в котором она приняла участие вместе с супругом.

Комик Павел Воля приготовил артистке непростое испытание. В студии программы высадили в ряд лысых мужчин, среди которых был и Иосиф Пригожин. Певице предстояло с завязанными глазами найти своего мужа.

Звезда, как оказалось, хорошо знает своего избранника на ощупь. Она быстро отвергла подставных лысых мужчин и безошибочно выбрала родного Иосифа.

Ранее сообщалось, что певица Валерия отмечает день рождения.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Последние материалы
Тейлор-Грин заявила, что граждане США хотят мира между Москвой и Киевом
FT: страны Балтии не обеспокоены возможным приходом Трампа к власти
Западные области Украины больше не остаются в стороне от мобилизации
Певица Валерия на ощупь узнала продюсера Иосифа Пригожина
РИА Новости: Украина готовит Харьковскую область к боям
Джо Байден заявил о каннибалах, мешающих поискам тела его погибшего дяди
Глава Евродипломатии: единственный возможный план по Украине — план Зеленского
Ученые дали ответ, зачем кошке хвост
В Татарстане из-за мигрантов цены на такси вновь "взлетят"
РИА Новости: Украинская армия уничтожает инфраструктуру Харькова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников