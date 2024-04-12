Блогер Даня Милохин высмеял отправленную ему повестку в российскую армию

Тиктокер Даня Милохин объяснил, когда он собирается отправиться служить в Вооружённые силы России.
Даня Милохин записал видео, в котором высмеивает попытки военкамата вручить ему повестку в армию.
Он ответил на вопрос пописчика: "Когда в армию?".
"Послезавтра, наверное, сапоги купим здесь и побежим километраж до Тулы", — сказал блогер.
В этой шутке Милохина поддержал его тренер Зорик Степанян. Судя по разговорам приятелей, они находятся сейчас в Таиланде.
Ранее сообщалось, что блогеру Дане Милохину снова направили повестку в армию на подмосковный адрес.
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