Блогер Даня Милохин высмеял отправленную ему повестку в российскую армию

Даня Милохин с юмором отреагировал на новость об отправленной ему повестке в армию

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тиктокер Даня Милохин объяснил, когда он собирается отправиться служить в Вооружённые силы России.

Фото: https://vk.com/danya_milokhinreal by ВК-аккаунт Дани Милохина is licensed under public domain

Даня Милохин записал видео, в котором высмеивает попытки военкамата вручить ему повестку в армию.

Он ответил на вопрос пописчика: "Когда в армию?".

"Послезавтра, наверное, сапоги купим здесь и побежим километраж до Тулы", — сказал блогер.

В этой шутке Милохина поддержал его тренер Зорик Степанян. Судя по разговорам приятелей, они находятся сейчас в Таиланде.

Ранее сообщалось, что блогеру Дане Милохину снова направили повестку в армию на подмосковный адрес.