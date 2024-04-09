Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию РФ в связи с весенним призывом

Блогеру Дане Милохину снова направили повестку в армию на подмосковный адрес

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Повестку блогеру Дане Милохину вновь направили в TikTok-хаус, расположенный в Московской области.

Фото: https://vk.com/danya_milokhinreal by ВК-аккаунт Дани Милохина is licensed under public domain

Военкомы не забывают про потенциально призывника Даню Милохина. О блогере снова вспомнили в связи с весенним призывом. Повестку направили в Подмосковье, где Даня давно уже не проживает.

22-летний звезда Интернета живёт в Таиланде. Молодой человек занимается боксом и снимает видео для социальных сетей. Отдавать долг Родине он не спешит.

Повестка на имя тиктокера в 2023 году отправлялась в Анапу, где живёт приёмный отец парня.

Ранее Даня Милохин исполнил патриотический танец. Подписчики блогера решили, что молодого человека тянет в Россию.