Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию РФ в связи с весенним призывом

Повестку блогеру Дане Милохину вновь направили в TikTok-хаус, расположенный в Московской области.
Военкомы не забывают про потенциально призывника Даню Милохина. О блогере снова вспомнили в связи с весенним призывом. Повестку направили в Подмосковье, где Даня давно уже не проживает.
22-летний звезда Интернета живёт в Таиланде. Молодой человек занимается боксом и снимает видео для социальных сетей. Отдавать долг Родине он не спешит.
Повестка на имя тиктокера в 2023 году отправлялась в Анапу, где живёт приёмный отец парня.
Ранее Даня Милохин исполнил патриотический танец. Подписчики блогера решили, что молодого человека тянет в Россию.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.