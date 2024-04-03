Даня Милохин исполнил патриотический танец: "Когда очень хочется, чтобы пустили в Россию"

Блогер Даня Милохин озадачил публику танцем под песню "Да я русский, со мной Бог".
Даня Милохин исполнил патриотический танец вприсядку под песню с текстом: "Наша Раша, Держава наша". Тиктокер опубликовал видео в Инстаграм*.
Подписчики предположили, что таким образом Милохин хочет сделать так, чтобы ему разрешили приехать в Россию.
"Когда очень хочется, чтобы пустили в Россию";
"Домой хочет мальчишка";
"Давай уже на Родину";
"Наш ты родной мальчик";
"Мизулина поставила лайк";
"Ждём в России, получается", — писали фолловеры под постом Милохина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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