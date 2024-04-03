Даня Милохин исполнил патриотический танец: "Когда очень хочется, чтобы пустили в Россию"

Даня Милохин удивил подписчиков русским танцем вприсядку: "Домой хочет мальчишка"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин озадачил публику танцем под песню "Да я русский, со мной Бог".

Фото: https://vk.com/danya_milokhinreal?ysclid=lujmwvusjc34153033 by ВК-аккаунт Дани Милохина is licensed under public domain

Даня Милохин исполнил патриотический танец вприсядку под песню с текстом: "Наша Раша, Держава наша". Тиктокер опубликовал видео в Инстаграм*.

Подписчики предположили, что таким образом Милохин хочет сделать так, чтобы ему разрешили приехать в Россию.

"Когда очень хочется, чтобы пустили в Россию"; "Домой хочет мальчишка"; "Давай уже на Родину"; "Наш ты родной мальчик"; "Мизулина поставила лайк"; "Ждём в России, получается", — писали фолловеры под постом Милохина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской