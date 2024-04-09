Ида Галич решила не праздновать свой день рождения и отправила деньги пострадавшим от паводка жителям Оренбурга

Ида Галич пожертвовала миллион рублей со своего дня рождения жителям Оренбурга

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Ида Галич в своем Telegram-канале сообщила, что собирается пожертвовать миллион рублей, отложенный на свой праздник, пострадавшим от наводнения жителям Орска.

Фото: youtube.com by канал Galich Ida is licensed under public domain

Она рассказала, что мечтала роскошно отметить свое 34-летие — с симфоническим оркестром и летающими занавесами. При этом Галич уверена, что заслужила такой праздник, так как целый год много работала, посвящала себя социальным проектам и в целом вместе с командой отлично потрудилась.

"Но вот чисто на интуитивном уровне я понимаю, что сейчас важно сделать фокус на другом. Поэтому мы с Юлей решили перенести мой большой праздник на следующий год, да и дата будет красивая 35!", — заявила знаменитость.

В связи с таким решением она готова передать деньги нуждающимся, и попросила у подписчиков помощи в том, чтобы выйти на официальные фонды, работающие с Оренбургом и Орском.

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