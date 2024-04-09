Одинокая Бузова рассказала о своем отношении к изменам

Актриса и певица Ольга Бузова, озвучившая главную героину в фильме "Дождь из мужчин", заявила, что не считает измены способом сохранить брак.
В беседе с Woman.ru, она пояснила, что не согласна со своей героиней, решившей при помощи любовника решить проблемы в семейной жизни. Бузова подчеркивает важность умения нести ответственность за свои поступки.
Знаменитость уверена, что принципиальностью должен обладать каждый, чтобы понимать — на что можно пойти, а что категорически неприемлемо.
"Измена — это не метод. Измена — это крах", — поделилась певица.
При этом свою героиню она не осуждает, а скорее сочувствует ей. Она считает, что отношения двух людей могут довести до такого состояния — важно уметь разговаривать и не убегать от проблем.
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