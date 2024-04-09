Одинокая Бузова рассказала о своем отношении к изменам

Ольга Бузова назвала измены крахом отношений

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и певица Ольга Бузова, озвучившая главную героину в фильме "Дождь из мужчин", заявила, что не считает измены способом сохранить брак.

Фото: youtube.com by канал ТНТ is licensed under public domain

В беседе с Woman.ru, она пояснила, что не согласна со своей героиней, решившей при помощи любовника решить проблемы в семейной жизни. Бузова подчеркивает важность умения нести ответственность за свои поступки.

Знаменитость уверена, что принципиальностью должен обладать каждый, чтобы понимать — на что можно пойти, а что категорически неприемлемо.

"Измена — это не метод. Измена — это крах", — поделилась певица.

При этом свою героиню она не осуждает, а скорее сочувствует ей. Она считает, что отношения двух людей могут довести до такого состояния — важно уметь разговаривать и не убегать от проблем.

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