Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бузова ушла с шоу "Сокровища императора", поговорив с Давой
Когда лучше сажать гортензию?
В России возобновлено производство мощных бомб ФАБ-3000
Hydrology and Earth System Sciences: ученые разработали модель для подсчета объема воды в снеге
Эксперты рассказали, получится ли закрепить за собой место на дворовой парковке
Премьер-министр Украины заявил о разрушении 20 подстанций
Аналитик Баженов: если атаки на НПЗ продолжатся, России придется закупать бензин
FM Global: РФ на 58-м месте в списке стран с самыми устойчивыми условиями для бизнеса
Тренер Гладилин признался, что не ожидал, что "Спартак" разгромит сербов в товарищеском матче
27-летняя жительница Петрозаводска Арина Крышко выиграла конкурс "Миссис мира"

27-летняя уроженка Петрозаводска получила корону "Миссис мира"

0:43
Шоу-бизнес

27-летняя россиянка из Петрозаводска Арина Крышко стала обладетельницей титула "Миссис мира".

27-летняя уроженка Петрозаводска получила корону "Миссис мира"
Фото: ВК-аккаунт Арины Крышко

Конкурс красоты прошёл в Малайзии. Уроженка Петрозаводства Арина Крышко предстала перед жюри в русско-народном костюме с красным кокошником, созданным своими руками. Покорила судей чемпионка по фитнес-аэробике оригинальным спортивным танцем.

Арина — разностороння личность. Она увлекается наукой, руководит бизнесом и заботится о семье. За плечами Крышко такие титулы, как "Мисс Карелия" и "Мисс Наследие России — 2020".

Ранее в Сети появились дискуссии по поводу внешности королевы красоты Дальнего Востока.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Крот уйдёт на участок к соседу: просто закопайте это в саду — вредителю не понравится

Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.

Как избавиться от кротов?
На стройках России будут массово внедрять алюминиевую проводку
Алюминиевая проводка возвращается в сферу строительства. Эксперты: теперь она лучше медной и выгоднее
Налоговая ликвидирует бизнес шоумена Александра Реввы в России
Королева Камилла пожаловалась на младшего сына Кейт Миддлтон
Американские дроны-разведчики MQ-9 Reaper начали сыпаться с неба Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Российская промышленность начала самостоятельно выпускать тантал
Эвелина Блёданс высказазалась о дебоше Никиты Кологривого: "Кусают, когда популярность уходит"
Пригожин рассказал о судье своих денег на счете в швейцарском банке
Пригожин рассказал о судье своих денег на счете в швейцарском банке
Последние материалы
Cell Metabolism: ожирение в среднем возрасте связано с изменениями в мозге
Эксперты назвали главные минусы стерилизации питомцев
Василий Небензя констатировал, что задача демилитаризации Украины Россией выполнена
Сергей Жигунов откроет в Крыму культурный кластер с музеем, выставочными залами и кинотеатром
Пять распространённых продуктов, которые повышают кислотность
Посадите в саду эффектный цветок армерию
В Госдуме опровергли слухи о грядущей волне мобилизации
В Самаре разрешат усыплять бродячих собак
Сергей Гармаш сообщил о времени начала съёмок "Чебурашки-3"
Индийский журналист Саид Накви: в БРИКС должны быть общие СМИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников