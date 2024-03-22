27-летняя жительница Петрозаводска Арина Крышко выиграла конкурс "Миссис мира"

27-летняя россиянка из Петрозаводска Арина Крышко стала обладетельницей титула "Миссис мира".
Конкурс красоты прошёл в Малайзии. Уроженка Петрозаводства Арина Крышко предстала перед жюри в русско-народном костюме с красным кокошником, созданным своими руками. Покорила судей чемпионка по фитнес-аэробике оригинальным спортивным танцем.
Арина — разностороння личность. Она увлекается наукой, руководит бизнесом и заботится о семье. За плечами Крышко такие титулы, как "Мисс Карелия" и "Мисс Наследие России — 2020".
Ранее в Сети появились дискуссии по поводу внешности королевы красоты Дальнего Востока.
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