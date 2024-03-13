В Сети обсуждают фото королевы красоты Дальнего Востока: "Любовь Успенская на минималках"

Гран-при конкурса красоты "Королева Дальнего Востока 2024" взяла жительница Хабаровска Елена Наговицина. Интернет-пользователи озадачены выбором жюри.

В Сети распространились фотографии победительницы конкурса Королева Дальнего Востока 2024.

Риелтор Елена Наговицина будет представлять регион на Всероссийском конкурсе в Москве.

Взыскательные интернет-пользователи активно комментировали фото победительницы конкурса красоты.

"Страшная сила, эта ваша женская красота";

"Ева Польна?";

"Вам что жалко что ли… Она ж сама угорает";

"Любовь Успенская на минималках", — писали в Сети под снимками королевы красоты.