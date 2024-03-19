Телелеведущая Регина Тодоренко получила гражданство России вслед за Любовью Успенской

Регина Тодоренко стала гражданкой России

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звёзды с иностранным паспортом дружно получают российское гражданство.

Фото: ВК-аккаунт Тодоренко

Российские артисты, у которых по каким-то причинам не было гражданства РФ, активно взялись за процедуру получения российских паспортов.

Первой паспортом РФ обзавелась королева шансона Любовь Успенская. Певица украинского происхождения Ани Лорак лишь только подала заявление на получение гражданства РФ.

33-летняя уроженка Одессы Регина Тодоренко тоже получила российское гражданство.

Карьера Тодоренко началась с программы "Орёл и решка". Далее Регина продолжила участие в различных проектах в России. Она вышла замуж за музыканта Влада Топалова, воспитывает двоих детей.