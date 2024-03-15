Певица украинского происхождения Ани Лорак написала заявление на получение российского гражданства

Украинская певица Ани Лорак подала заявление на получение российского паспорта

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская певица Ани Лорак начала процедуру оформления докуметов на получение российского гражданства.

Фото: ВК-аккаунт Ани Лорак

Исполнительница хита "Здравствуй, солнце, я сумасшедшая!" Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства.

Настоящее имя Ани Лорак — Каролина Куек. Певица является нородной артисткой Украины. Украину она представляла на "Евровидении" в 2008 году с песней "Shady Lady". Певица имеет многочисленные награды музыкальных и других премий: "Золотой граммофон", "Человек года", "Песня года".