70-летняя Любовь Успенская стала гражданкой России

Певица Любовь Успенская в интервью ТАСС подтвердила, что получила российское гражданство, исполнив свою мечту.
По ее словам, она уже успела отметить знаменательное событие.
"И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. <…> Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась", — поделилась Успенская.
Также стало известно о скором выходе нового альбома артистки под названием "Сила моя со мной". В пресс-службе исполнительницы заявили, что пластинка появится на музыкальных площадках весной, среди композиций будет и песня, написанная на основе стихов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В прошлом месяце Любовь Успенская говорила, что сдавала экзамен по русскому языку вместе с таджиками. Но у ответственных лиц не возникло сомнений на ее счет.
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