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70-летняя Любовь Успенская стала гражданкой России

Любовь Успенская исполнила мечту и получила российское гражданство

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Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская в интервью ТАСС подтвердила, что получила российское гражданство, исполнив свою мечту.

Любовь Успенская исполнила мечту и получила российское гражданство
Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

По ее словам, она уже успела отметить знаменательное событие.

"И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. <…> Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась", — поделилась Успенская.

Также стало известно о скором выходе нового альбома артистки под названием "Сила моя со мной". В пресс-службе исполнительницы заявили, что пластинка появится на музыкальных площадках весной, среди композиций будет и песня, написанная на основе стихов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В прошлом месяце Любовь Успенская говорила, что сдавала экзамен по русскому языку вместе с таджиками. Но у ответственных лиц не возникло сомнений на ее счет.

Ранее Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента РФ, пошутив про "голую" вечеринку.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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