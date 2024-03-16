"Выбрала ту дверь": оскандалившаяся Ивлеева появилась на избирательном участке в родной деревне

Блогерша Ивлеева проголосовала на выборах президента и пошутила про "голую" вечеринку

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и артистка Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале продемонстрировала фото с избирательного участка, подтвердив участие в выборах президента РФ.

Фото: Telegram by личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в Инстаграм is licensed under public domain

При этом она решила пошутить про "голую" вечеринку и написала: "та самая дверь". Ивлеева запечатлена напротив двери помещения для голосования.

Подпись Ивлеевой отсылает к словам певица Филиппа Киркорова, который в своих извинениях за участие в "голой" вечеринке заявил, что "вошел не в ту дверь". Недавно артист в шоу "Звезды" высмеял собственное участие в скандальном мероприятии и спел песню про "пять минут", которые перечеркнули его карьеру.

Недавно Лолита Милявская прокомментировала наказание, которое последовало за участие в "голой" вечеринке и назвала его чрезмерным.

Ранее Татьяна Брухунова сделала первое заявление о родившейся дочери.