Молодая супруга Петросяна раскрыла тайну рождения дочери

Татьяна Брухунова рассказала, что их общая дочь с Петросяном родилась в прошлом году

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена юмориста и народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем блоге выразила благодарность подписчикам за теплые слова и рассказала, что их дочь появилась на свет в прошлом году.

Фото: instagram.com by личный канал Татьяны Брухуновой в Инстаграм is licensed under public domain

Она подтвердила, что они действительно стали родителями во второй раз, и не стала лукавить — ребенок появился на свет в 2023-м году. Собственно, этот факт сложно было не отметить на фото, которое Брухунова выложила в день рождения.

"Я не буду лукавить, не скажу вам сразу, что дочь родилась на днях. Это неправда. Дочь родилась в прошлом году", — раскрыла жена Петросяна.

Она отметила, что более подробной информацией о малышке поделится, когда будет к этому готова.

При этом уже несколько дней женщина доказывает комментаторам в своем блоге, что они с мужем не прибегали к услугам суррогатной матери для рождения дочери. Но поклонники уверены, что Брухунова не сама рожала девочку, так как ее никто не видел беременной, а Евгению Петросяну уже 78 лет.

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