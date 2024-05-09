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Губерниев высказался насчёт получения олимпийской лицензии российскими каноистами Коровашковым и Штылем

Губерниев уверен, что российские каноисты Коровашков и Штыль победят всех на ОИ-24

1:17
Спорт

Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал радостную новость о том, что российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль получили лицензию для участия в летней Олимпиаде в Париже.

Губерниев уверен, что российские каноисты Коровашков и Штыль победят всех на ОИ-24
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Комментатор выразил свою поддержку спортсменам и уверенность в том, что эти атлеты смогут достойно представить Россию и одержать победу.

Губерниев подчеркнул значимость этой лицензии и пожелал гребцам удачи во время Олимпийских игр.

"Есть олимпийская лицензия у наших каноистов!!! Коровашков и Штыль поедут в двойке на игры в Париж и там всех победят!!! Вперед, гребцы России!!!" — написал Губерниев в своих соцсетях.

Каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль 8 мая выиграли отборочный этап в городе Сегед, Венгрия, в зачёте каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Их первое место обеспечило им лицензию на участие в Олимпиаде.

Это была единственная возможность для спортсменов бороться за квоту, и они воспользовались этим шансом успешно. Теперь Коровашков и Штыль будут готовиться к Олимпийским играм в Париже и стремиться к дальнейшим высотам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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