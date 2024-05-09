"Хорват вообще не поющий": музыкальный критик раскрыл главного фаворита "Евровидения-2024"

Евгений Бабичев считает представителя Хорватии фаворитом "Евровидения-2024"

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В швейцарском Мальме стартовал 68-й конкурс "Евровидение-2024", и в первом полуфинале были выбраны фавориты зрительского голосования, включая хорватского певца Baby Lasagna.

Фото: Wikipedia by Sietske is licensed under CC BY-SA 4.0

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в эксклюзивном интервью с журналистами издания "Страсти", что Хорватия, вероятно, одержит победу на конкурсе согласно прогнозам букмекеров, которые обычно оказываются точными.

Тем не менее, Бабичев сомневается в вокальных талантах представителя Хорватии, называя его "не поющим". В то же время критик отмечает, что жюри могут внести неожиданности в результаты голосования. Согласно данным букмекерских компаний, за хорватского исполнителя проголосовало 35% зрителей.