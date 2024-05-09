Ваш автомобиль могут эвакуировать. Вот в каких случаях ГИБДД отправит машину на штрафстоянку

Основания для отправки автомобиля на штрафстоянку по действующим ПДД

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По словам члена Общественного совета МВД РФ Игоря Моржаретто, официальные причины для эвакуации автомобиля на штрафстоянку четко прописаны в ПДД и включают серьезные нарушения, такие как вождение в состоянии опьянения, отсутствие водительского удостоверения или регистрационных документов, а также игнорирование дорожных знаков и разметки, запрещающих парковку.

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Эвакуация также возможна при нарушении правил перевозки крупногабаритных грузов или управлении транспортным средством без права на это. Планируется ужесточить наказание за перевозку детей без специальных удерживающих устройств, включая штрафстоянку.

Решение о задержании автомобиля оформляется протоколом, который подписывает инспектор и водитель, или составляется в присутствии понятых.