Ваш автомобиль могут эвакуировать. Вот в каких случаях ГИБДД отправит машину на штрафстоянку

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Основания для отправки автомобиля на штрафстоянку по действующим ПДД

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Авто

По словам члена Общественного совета МВД РФ Игоря Моржаретто, официальные причины для эвакуации автомобиля на штрафстоянку четко прописаны в ПДД и включают серьезные нарушения, такие как вождение в состоянии опьянения, отсутствие водительского удостоверения или регистрационных документов, а также игнорирование дорожных знаков и разметки, запрещающих парковку.

Основания для отправки автомобиля на штрафстоянку по действующим ПДД
Фото: openverse by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 3.0

Эвакуация также возможна при нарушении правил перевозки крупногабаритных грузов или управлении транспортным средством без права на это. Планируется ужесточить наказание за перевозку детей без специальных удерживающих устройств, включая штрафстоянку.

Решение о задержании автомобиля оформляется протоколом, который подписывает инспектор и водитель, или составляется в присутствии понятых.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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