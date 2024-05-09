Ваш автомобиль могут эвакуировать. Вот в каких случаях ГИБДД отправит машину на штрафстоянку

По словам члена Общественного совета МВД РФ Игоря Моржаретто, официальные причины для эвакуации автомобиля на штрафстоянку четко прописаны в ПДД и включают серьезные нарушения, такие как вождение в состоянии опьянения, отсутствие водительского удостоверения или регистрационных документов, а также игнорирование дорожных знаков и разметки, запрещающих парковку.
Эвакуация также возможна при нарушении правил перевозки крупногабаритных грузов или управлении транспортным средством без права на это. Планируется ужесточить наказание за перевозку детей без специальных удерживающих устройств, включая штрафстоянку.
Решение о задержании автомобиля оформляется протоколом, который подписывает инспектор и водитель, или составляется в присутствии понятых.
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