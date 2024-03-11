Блогера Большакова оштрафовали после вечеринки Насти Ивлеевой

Последствия посещения "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой для российских блогеров не заканчиваются. На этот раз оштрафован на 200 тысяч рублей популярный блогер Вячеслав Большаков после мероприятия, которое прошло в клубе "Мутабор", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Дело в том, что блогера обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений.
"Суд назначил Большакову Вячеславу административное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей", — сказали в суде.
Напомним, что также "голую вечеринку" 21 декабря посетили Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и другие популярные певцы, аристы и журналисты.
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