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Блогера Большакова оштрафовали после вечеринки Насти Ивлеевой

Он тоже вошел "не в ту дверь" : еще одного блогера после "голой вечеринки" оштрафовали

0:46
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Последствия посещения "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой для российских блогеров не заканчиваются. На этот раз оштрафован на 200 тысяч рублей популярный блогер Вячеслав Большаков после мероприятия, которое прошло в клубе "Мутабор", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Он тоже вошел "не в ту дверь" : еще одного блогера после "голой вечеринки" оштрафовали
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Дело в том, что блогера обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений.

"Суд назначил Большакову Вячеславу административное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей", — сказали в суде.

Напомним, что также "голую вечеринку" 21 декабря посетили Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и другие популярные певцы, аристы и журналисты. 
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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