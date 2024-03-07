У балерины Илзы Лиепы отобрали литовское гражданство указом президента страны

Звезду балета Илзе Лиепу лишили литовского гражданства по решению президента Литвы

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы за поддержку России.

Фото: ВК-аккаунт Лиепы

Балерина Илзе Лиепа, которая имеет двойное гражданство, осталась только с российским паспортом. Литовское гражданство звезды балета было анулировано указам президента Литвы.

Танцовщица не раз высказывалась в поддержку Владимира Путина.

"Это нам бесконечно повезло, что мы имеем такого лидера, как Владимир Владимирович Путин, который служит своему отечеству, верен своему долгу", — говорила Лиепа в интервью Вячеславу Манучарову.

Ранее балерину предупреждали, что она перестанет быть гражданкой Литвы.