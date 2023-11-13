Балерину Илзу Лиепу хотят лишить литовского гражданства за заявления в поддержку Путина

Поддержавшую Владимира Путина балерину Илзу Лиепу намерены лишить граждаства Литвы.

Фото: ВК-аккаунт Балерина Илзе Лиепы

В Литве высказались по поводу пророссийских заявлений балерины Илзе Лиепы, которая в интервью Вячеславу Манучарову рассказала, что поддерживает политику Владимира Путина.

Департамент миграции обратился с запросами в официалные органы Литвы с просьбой дать правовую оценку заявлением Лиепы.

"Если будет установлено, что её слова представляют угрозу нацбезопасности Литвы, ведомство подготовит предложение МВД обратиться к президенту страны с просьбой лишить балерину гражданства", — гласит заявление литовского ведомства.

Балерина в своём интервью заявила, что ей "стыдно и очень грустно" за Прибалтику.

Ранее сообщалось, что МИД Латвии вписал в список неугодных фамилии 25 деятелей культуры.