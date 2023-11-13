Поддержавшую Владимира Путина балерину Илзу Лиепу намерены лишить граждаства Литвы.
В Литве высказались по поводу пророссийских заявлений балерины Илзе Лиепы, которая в интервью Вячеславу Манучарову рассказала, что поддерживает политику Владимира Путина.
Департамент миграции обратился с запросами в официалные органы Литвы с просьбой дать правовую оценку заявлением Лиепы.
"Если будет установлено, что её слова представляют угрозу нацбезопасности Литвы, ведомство подготовит предложение МВД обратиться к президенту страны с просьбой лишить балерину гражданства", — гласит заявление литовского ведомства.
Балерина в своём интервью заявила, что ей "стыдно и очень грустно" за Прибалтику.
Ранее сообщалось, что МИД Латвии вписал в список неугодных фамилии 25 деятелей культуры.
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