Оксана Самойлова и Джиган в день рождения сына Давида торжественно короновали наследника

Оксана Самойлова и Джиган организовали праздник сыну в стиле сафари

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова показала торжество в честь 4-летия сына Давида.

Фото: Инстаграм Самойловой

Самойлова и Джиган с большой выдумкой подошли к организации праздника для сына Давида, которому исполнилось 4 года.

Блогер опубликовала кадры с вечеринки в стиле сафари. Аниматоры были наряжены в персонажей мультфильма "Король лев" (обезьяны, зебры и других животных).

Мальчику досталась роль Симбы, которого царь цверей торжественно показал публике на вытянутых руках. В процессе поздравления ребёнка короновали, надев на его голову царский головной убор.

Приглашённым гостем на дне рождения был сын рэпера Тимати Ратмир.