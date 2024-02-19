Оксана Самойлова и Джиган в день рождения сына Давида торжественно короновали наследника

Блогер Оксана Самойлова показала торжество в честь 4-летия сына Давида.
Самойлова и Джиган с большой выдумкой подошли к организации праздника для сына Давида, которому исполнилось 4 года.
Блогер опубликовала кадры с вечеринки в стиле сафари. Аниматоры были наряжены в персонажей мультфильма "Король лев" (обезьяны, зебры и других животных).
Мальчику досталась роль Симбы, которого царь цверей торжественно показал публике на вытянутых руках. В процессе поздравления ребёнка короновали, надев на его голову царский головной убор.
Приглашённым гостем на дне рождения был сын рэпера Тимати Ратмир.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.