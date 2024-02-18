Оксана Самойлова трогательно поздравила сына Давида с днём рождения

Оксана Самойлова устроила фотосессию в честь дня рождения сына

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оксана Самойлова обратилась к сыну Давиду в честь его четвёртого дня рождения.

Фото: Инстаграм Самойловой

Многодетная блогер опубликовала в Инстаграм* серию семейных снимков. Звезда Инстернета нарядила Джигана и сына в стильные чёрные фраки с бабочками, а сама надела чёрное вечернее платье.

Самойлова трогательно поздравила наследника, которому исполнилось 4 года.

"Мой милый, самый добрый, умный и такой интеллигентный малыш, посланный Богом. Ты подарил мне новую вселенную материнского счастья, новый мир любви. Быть мамой мальчика — это восхитительно", — написала блогер под фотографиями.

В семье Самойловой и Джигана воспитываются ещё три старших дочери.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, как спасала от загула Джигана после рождения сына.

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