Оксана Самойлова трогательно поздравила сына Давида с днём рождения

Оксана Самойлова обратилась к сыну Давиду в честь его четвёртого дня рождения.
Многодетная блогер опубликовала в Инстаграм* серию семейных снимков. Звезда Инстернета нарядила Джигана и сына в стильные чёрные фраки с бабочками, а сама надела чёрное вечернее платье.
Самойлова трогательно поздравила наследника, которому исполнилось 4 года.
"Мой милый, самый добрый, умный и такой интеллигентный малыш, посланный Богом. Ты подарил мне новую вселенную материнского счастья, новый мир любви. Быть мамой мальчика — это восхитительно", — написала блогер под фотографиями.
В семье Самойловой и Джигана воспитываются ещё три старших дочери.
Ранее Оксана Самойлова рассказала, как спасала от загула Джигана после рождения сына.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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