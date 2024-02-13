Андрей Малахов ответил на нападки Лазарева: "Серёжа приватизировал эту бабушку?"

Андрей Малахов отреагировал на упрёки Сергея Лазарева, который недоволен тем, что его пожилую фанатку из Сыктывкара приглашают на ТВ.
Лазарев считает себя первооткрываетлем "диско-бабушки" Лидии Уляшевой, видео с танцем которой набрало многомиллионные просмотры. Он с упрёком отметил, что уже многие телеканалы пытаются словить хайп на женщине с особенностями, которая нуждается в помощи.
Малахов считает данные упрёки неуместными.
"Серёжа приватизировал эту бабушку? Скажи мне пожалуйста. Это его эксклюзив? Это он её привёл и поставил?" — выразил свою позицию ведущий программы "Привет, Андрей!".
Телеведущий уверен, что Лидия Уляшева сама может решить, приходить ей на программу или нет.
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