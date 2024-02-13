Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоматолог Ивашенцева рассказала, когда врач может определить рак при осмотре полости рта
В знаменитых сокровищах клада из Вильены нашли инопланетный материал
Плавленый сыр можно приготовить дома: простой рецепт натурального продукта
Олимпийская чемпионка Ласицкене рассказала о больших потерях заработка из-за санкций
Появились кадры удара по военной базе ВСУ недалеко от Селидово
Советы для пышного цветения гладиолусов
Милош Бикович показал фото с новорождённым сыном
Подмосковье стало лидером в туристическом рейтинге российских регионов в феврале
Как ухаживать за арбузами в теплице
Сергей Лазарев упрекнул коллег по шоу-бизнесу, которые ловят хайп на его "диско-бабушке"

Сергея Лазарева возмутило то, что все хотят присвоить себе его "диско-бабушку"

1:12
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев недоволен тем, что все пытаются получить выгоду от истории с его пожилой фанаткой из Сыктывкара, которую прозвали "диско-бабушкой".

Сергея Лазарева возмутило то, что все хотят присвоить себе его "диско-бабушку"
Фото: ВК-аккаунт Сергея Лазарева

На 65-летнюю жительницу республики Коми по имени Лидия Уляшева первым обратил внимание Сергей Лазарев. Пожилая женщина зажигательно станцевала на его концерте в Сыктывкаре. Видео с танцем бабушки набрало многомиллионные просмотры.

После этого некоторые знаменитости тоже решили как-то присоединиться к всеобщему ажиотажу. Блогер Оксана Самойлова заявила, что хочет помочь Лидии осуществить её мечту, показав ей Москву.

Сам Лазарев не в восторге от такой шумихи.

"Уже несколько телеканалов приехали и сняли о ней сюжет — хайпанули. При этом никакой реальной помощи! В городе сразу о ней вспомнили — подходят фотографироваться, при этом опять же ради своих лайков, взамен никакой помощи", — сказал певец.

Артист напомнил, что Лидия Уляшева женщина с особенностями. Он опасается, что её могут использовать в ситуации, когда бабушке нужна реальная помощь. Сам Лазарев пообещал оплатить женщине съёмное жильё.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты

Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.

Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев Любовь Степушова Друзья до первой беды: "сторонники" Украины нашли себе новую жертву Дмитрий Плотников
Рассада огурцов не будет вытягиваться: обязательно подкормите её в первые дни этим средством - залог успешности урожая
Пять способов, как скрыть седину в волосах: самые популярные техники окрашивания
Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ: "Я не верю, что мы выиграем"
Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ: "Я не верю, что мы выиграем"
Последние материалы
Сергея Лазарева возмутило то, что все хотят присвоить себе его "диско-бабушку"
В знаменитых сокровищах клада из Вильены нашли инопланетный материал
Плавленый сыр можно приготовить дома: простой рецепт натурального продукта
Олимпийская чемпионка Ласицкене рассказала о больших потерях заработка из-за санкций
Появились кадры удара по военной базе ВСУ недалеко от Селидово
Советы для пышного цветения гладиолусов
Милош Бикович показал фото с новорождённым сыном
Подмосковье стало лидером в туристическом рейтинге российских регионов в феврале
Как ухаживать за арбузами в теплице
От кошачьей привычки до эгоизма: ученые раскрывают тайны кошачьего мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников