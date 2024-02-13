Сергей Лазарев упрекнул коллег по шоу-бизнесу, которые ловят хайп на его "диско-бабушке"

Сергея Лазарева возмутило то, что все хотят присвоить себе его "диско-бабушку"

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев недоволен тем, что все пытаются получить выгоду от истории с его пожилой фанаткой из Сыктывкара, которую прозвали "диско-бабушкой".

Фото: ВК-аккаунт Сергея Лазарева

На 65-летнюю жительницу республики Коми по имени Лидия Уляшева первым обратил внимание Сергей Лазарев. Пожилая женщина зажигательно станцевала на его концерте в Сыктывкаре. Видео с танцем бабушки набрало многомиллионные просмотры.

После этого некоторые знаменитости тоже решили как-то присоединиться к всеобщему ажиотажу. Блогер Оксана Самойлова заявила, что хочет помочь Лидии осуществить её мечту, показав ей Москву.

Сам Лазарев не в восторге от такой шумихи.

"Уже несколько телеканалов приехали и сняли о ней сюжет — хайпанули. При этом никакой реальной помощи! В городе сразу о ней вспомнили — подходят фотографироваться, при этом опять же ради своих лайков, взамен никакой помощи", — сказал певец.

Артист напомнил, что Лидия Уляшева женщина с особенностями. Он опасается, что её могут использовать в ситуации, когда бабушке нужна реальная помощь. Сам Лазарев пообещал оплатить женщине съёмное жильё.