Исторический обвал цен на какао: что ждать дальше?

Мировые цены на какао обвалились на 17,5%

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала текущей недели цены на какао в мировом рынке снизились на 17,5%, достигнув уровня в $8,9 тысячи за тонну, согласно данным биржи ICE Futures.

Фото: Собственная работа by СуперМану is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Майский фьючерс на какао-бобы во вторник торговался по цене $8850 за тонну (-11,35%). На прошлой неделе он закрылся на уровне $10 729 за тонну.

Интересно отметить, что всего полторы недели назад, 19 апреля, цена на какао достигла исторического максимума, превысив отметку в $11 тысяч за тонну.

Падение биржевых цен на какао-бобы началось после публикации положительных новостей из Нигерии, одного из крупнейших производителей этого продукта в мире.

Страна сообщила о росте экспорта какао в марте на 19% по сравнению с прошлым годом, достигнув 22,2 тысячи метрических тонн.