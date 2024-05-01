Исторический обвал цен на какао: что ждать дальше?

С начала текущей недели цены на какао в мировом рынке снизились на 17,5%, достигнув уровня в $8,9 тысячи за тонну, согласно данным биржи ICE Futures.
Майский фьючерс на какао-бобы во вторник торговался по цене $8850 за тонну (-11,35%). На прошлой неделе он закрылся на уровне $10 729 за тонну.
Интересно отметить, что всего полторы недели назад, 19 апреля, цена на какао достигла исторического максимума, превысив отметку в $11 тысяч за тонну.
Падение биржевых цен на какао-бобы началось после публикации положительных новостей из Нигерии, одного из крупнейших производителей этого продукта в мире.
Страна сообщила о росте экспорта какао в марте на 19% по сравнению с прошлым годом, достигнув 22,2 тысячи метрических тонн.
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