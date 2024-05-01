Tesla Cybertruck становится настоящим внедорожником: не упустите последние обновления

Tesla Cybertruck обновляется: новый режим для бездорожья и улучшенная подвеска

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Tesla Cybertruck, который появился на рынке около пяти месяцев назад, изначально не включал некоторые важные функции, ожидаемые от современного пикапа. Скоро это изменится благодаря программному обновлению, которое активирует блокировку дифференциалов и другие функции, ориентированные на бездорожье.

Фото: Wikipedia by Lcaa9 is licensed under CC BY-SA 4.0

Новые возможности будут доступны в новом режиме "Off-Road Mode", который улучшает управляемость по камням, гравию, глубокому снегу и песку. В модели с двумя двигателями и полным приводом будет доступна блокировка дифференциалов, а в трехмоторной версии — передний блокирующий дифференциал и виртуальный задний блокированный дифференциал в режиме Overland.

Кроме того, внедрён Trail Assist для управления на низких скоростях по неровным поверхностям и новый режим Baja для улучшения баланса и управляемости при минимальной стабилизации. Cybertruck также получил улучшения в оценке груза и регулировке адаптивной подвески, улучшил производительность на скользких поверхностях и новый режим CyberTent, который выравнивает подвеску для сна на ровной поверхности, а также поддерживает работу освещения и розеток.