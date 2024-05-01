Tesla Cybertruck становится настоящим внедорожником: не упустите последние обновления

Tesla Cybertruck, который появился на рынке около пяти месяцев назад, изначально не включал некоторые важные функции, ожидаемые от современного пикапа. Скоро это изменится благодаря программному обновлению, которое активирует блокировку дифференциалов и другие функции, ориентированные на бездорожье.
Новые возможности будут доступны в новом режиме "Off-Road Mode", который улучшает управляемость по камням, гравию, глубокому снегу и песку. В модели с двумя двигателями и полным приводом будет доступна блокировка дифференциалов, а в трехмоторной версии — передний блокирующий дифференциал и виртуальный задний блокированный дифференциал в режиме Overland.
Кроме того, внедрён Trail Assist для управления на низких скоростях по неровным поверхностям и новый режим Baja для улучшения баланса и управляемости при минимальной стабилизации. Cybertruck также получил улучшения в оценке груза и регулировке адаптивной подвески, улучшил производительность на скользких поверхностях и новый режим CyberTent, который выравнивает подвеску для сна на ровной поверхности, а также поддерживает работу освещения и розеток.
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