Владелица гостиницы в Сочи рассказала о том, как излишнее употребление алкоголя портит отдых туристам

Жительница Сочи: туристы чрезмерно пьют и теряют деньги

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Жительница Сочи, которая также является владелицей гостиницы, поделилась наблюдениями о том, как туристы часто портят себе отдых из-за излишнего потребления алкоголя.

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В интервью для издания "Южный Федеральный" Людмила Т. отметила, что гости её гостиницы зачастую слишком расслабляются и теряют чувство меры, что приводит к различным неприятностям. Злоупотребление спиртным часто заканчивается интоксикациями, отравлениями и потерей времени, которое можно было бы провести, наслаждаясь красотами и отдыхом на курорте.

Она также напомнила, что для владельцев гостиницы не имеет значения, проводите ли вы время, гуляя по окрестностям, отдыхаете на пляже, или же вынуждены всё время находиться в номере из-за плохого самочувствия после перебора с алкоголем — оплатить номер придется в любом случае.

Людмила добавила, что приключения, связанные с алкогольным опьянением, нередко приводят к травмам, конфликтам, дракам и столкновениям с местными правоохранительными органами, что может омрачить отдых. Однако, по ее словам, для подобных впечатлений не обязательно отправляться на море.