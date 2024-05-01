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Владелица гостиницы в Сочи рассказала о том, как излишнее употребление алкоголя портит отдых туристам

Жительница Сочи: туристы чрезмерно пьют и теряют деньги

1:15
Туризм » Регионы » Россия

Жительница Сочи, которая также является владелицей гостиницы, поделилась наблюдениями о том, как туристы часто портят себе отдых из-за излишнего потребления алкоголя.

Жительница Сочи: туристы чрезмерно пьют и теряют деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex is licensed under CC0

В интервью для издания "Южный Федеральный" Людмила Т. отметила, что гости её гостиницы зачастую слишком расслабляются и теряют чувство меры, что приводит к различным неприятностям. Злоупотребление спиртным часто заканчивается интоксикациями, отравлениями и потерей времени, которое можно было бы провести, наслаждаясь красотами и отдыхом на курорте.

Она также напомнила, что для владельцев гостиницы не имеет значения, проводите ли вы время, гуляя по окрестностям, отдыхаете на пляже, или же вынуждены всё время находиться в номере из-за плохого самочувствия после перебора с алкоголем — оплатить номер придется в любом случае.

Людмила добавила, что приключения, связанные с алкогольным опьянением, нередко приводят к травмам, конфликтам, дракам и столкновениям с местными правоохранительными органами, что может омрачить отдых. Однако, по ее словам, для подобных впечатлений не обязательно отправляться на море.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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