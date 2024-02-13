Оксана Самойлова захотела помочь "диско-бабушке" из Сыктывкара вслед за Сергеем Лазаревым

Блогер Оксана Самойлова решила помочь поклоннице Сергея Лазарева, которая бедствует в республике Коми.
65-летняя "диско-бабушка" стала популярной после того, как зажгла на концерте Сергея Лазарева в Сыктывкаре. Певец узнал, что у женщины тяжёлая судьба, от неё отказались родственники, поэтому она проживает в ужасных условиях. Лазарев решил помочь пожилой фанатке со съёмом нормального жилья.
Историей заинтересовалась Оксана Самойлова, так как она родом из республики Коми. Жена рэпера Джигана решила исполнить мечту бабушки — посетить Москву.
Блогер объяснила, что организует женщине поездку в столицу и купит ей билет на концерт любого артиста.
Самойлову, однако, пристыдили за то, что она не хочет по-настоящему поучаствовать в судьбе женщины и приобрести ей жильё.
Оксану такие нападки возмутили.
"Я расстроилась. Потому что ты стараешься помогать, делать добро, а тебя обвиняют", — выразила своё возмущение блогер.
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