Оксана Самойлова захотела помочь "диско-бабушке" из Сыктывкара вслед за Сергеем Лазаревым

Оксана Самойлова присоединилась к помощи пожилой фанатке Лазарева из Сыктывкара

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова решила помочь поклоннице Сергея Лазарева, которая бедствует в республике Коми.

Фото: ВК-аккаунт Самойловой

65-летняя "диско-бабушка" стала популярной после того, как зажгла на концерте Сергея Лазарева в Сыктывкаре. Певец узнал, что у женщины тяжёлая судьба, от неё отказались родственники, поэтому она проживает в ужасных условиях. Лазарев решил помочь пожилой фанатке со съёмом нормального жилья.

Историей заинтересовалась Оксана Самойлова, так как она родом из республики Коми. Жена рэпера Джигана решила исполнить мечту бабушки — посетить Москву.

Блогер объяснила, что организует женщине поездку в столицу и купит ей билет на концерт любого артиста.

Самойлову, однако, пристыдили за то, что она не хочет по-настоящему поучаствовать в судьбе женщины и приобрести ей жильё.

Оксану такие нападки возмутили.