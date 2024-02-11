Сергей Лазарев оплатит квартиру своей 65-летней фанатке, которая бедствует

Сергей Лазарев заявил, что снимет квартиру "диско-бабушке" из Сыктывкара, которая зажигательно станцевала на его концерте в Республике Коми.
Певец рассказал что лично поговорид с 65-летней женщиной по имени Лидия Уляшева после того, как его восхитил танец бабушки на его концерте Сыктывкаре.
Лазарев выяснил, что пожилая женщина проживает в ужасных условиях. От Лидии отказались родственники, поэтому женщина снимает комнату в общежитии за 6 тысяч рублей в месяц.
"Мы узнали подробности ё проживания. Сейчас занимается конкретно тем, что ищем ей квартиру. Мы ей снимем, я это оплачу", — объяснил артист.
Лазарев также подарил женщине вечный абонемент на посещение его выступлений.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.