Сергей Лазарев оплатит квартиру своей 65-летней фанатке, которая бедствует

Сергей Лазарев решил помочь с жильём своей 65-летней поклоннице

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Лазарев заявил, что снимет квартиру "диско-бабушке" из Сыктывкара, которая зажигательно станцевала на его концерте в Республике Коми.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Лазарева

Певец рассказал что лично поговорид с 65-летней женщиной по имени Лидия Уляшева после того, как его восхитил танец бабушки на его концерте Сыктывкаре.

Лазарев выяснил, что пожилая женщина проживает в ужасных условиях. От Лидии отказались родственники, поэтому женщина снимает комнату в общежитии за 6 тысяч рублей в месяц.

"Мы узнали подробности ё проживания. Сейчас занимается конкретно тем, что ищем ей квартиру. Мы ей снимем, я это оплачу", — объяснил артист.

Лазарев также подарил женщине вечный абонемент на посещение его выступлений.