Сергей Лазарев нашёл свою пожилую фанатку из Сыктывкара: от неё отказались родственники

Сергей Лазарев рассказал, что у пожилой женщины, которая зажигательно танцевала на его концерте в Сыктывкаре Республики Коми, имеются проблемы с жильём и с деньгами.
Артист, который восхитился энергичным танцем бабушки на своём концерте в Сыктывкаре, выяснил, что у женщины тяжёлая судьба.
Лазарев в своём Инстаграм* рассказал, что пожилую женщину по имени Лидия хорошо знают в родном городе. Её там называют диско-бабушкой. Певец отметил, что от неё отказались родственники, бабушке негде жить и у неё имеются финансовые проблемы.
Он заверил, что попытается помочь женщине, которая оказалась в трудной жизненной ситуации.
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Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.