Сергей Лазарев нашёл свою пожилую фанатку из Сыктывкара: от неё отказались родственники

Сергей Лазарев отыскал свою пожилую поклонницу из Сыктывкара

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, что у пожилой женщины, которая зажигательно танцевала на его концерте в Сыктывкаре Республики Коми, имеются проблемы с жильём и с деньгами.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Лазарева

Артист, который восхитился энергичным танцем бабушки на своём концерте в Сыктывкаре, выяснил, что у женщины тяжёлая судьба.

Лазарев в своём Инстаграм* рассказал, что пожилую женщину по имени Лидия хорошо знают в родном городе. Её там называют диско-бабушкой. Певец отметил, что от неё отказались родственники, бабушке негде жить и у неё имеются финансовые проблемы.

Он заверил, что попытается помочь женщине, которая оказалась в трудной жизненной ситуации.

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