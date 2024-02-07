Сергей Лазарев отреагировал на пожилую эмоциональную фанатку из Сыктывкара

Сергея Лазарева восхитила бабушка, которая зажгла на его концерте в Сыктывкаре

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Лазарев не прошёл мимо своей эмоциональной поклонницы, которая зажигательно станцевала на его концерте в Респулике Коми.

Фото: Инстаграм Сергея Лазарева

Лазарев опубликовал в Инстаграме* фрагмент видео, на котором под его песню танцует пожилая женщина на концерте в Сыктывкаре.

"Моя главная звёздочка сегодняшнего концерта в Сыктывкаре! Посмотрите какая милая бабушка и как она зажигает! 2 часа без остановки! Столько энергии!" — написал певец под кадрами в запрещённой социальной сети.

Лазарев пожелал своей пожилой фанатке здоровья.

Ранее Сергей Лазарев заступился за коллектив из Хакасии, который, по его мнению, засудили на шоу "Ну-ка, все вместе!".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской