Сергей Лазарев отреагировал на пожилую эмоциональную фанатку из Сыктывкара

Сергей Лазарев не прошёл мимо своей эмоциональной поклонницы, которая зажигательно станцевала на его концерте в Респулике Коми.
Лазарев опубликовал в Инстаграме* фрагмент видео, на котором под его песню танцует пожилая женщина на концерте в Сыктывкаре.
"Моя главная звёздочка сегодняшнего концерта в Сыктывкаре! Посмотрите какая милая бабушка и как она зажигает! 2 часа без остановки! Столько энергии!" — написал певец под кадрами в запрещённой социальной сети.
Лазарев пожелал своей пожилой фанатке здоровья.
Ранее Сергей Лазарев заступился за коллектив из Хакасии, который, по его мнению, засудили на шоу "Ну-ка, все вместе!".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.