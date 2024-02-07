Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты назвали опасные свойства шин
Инцидент на борту: пассажиру отказали в полете из-за "перепродажи" места в самолете
Андрей Малахов похвастался своим знакомством с Ириной Шейк
Домашние леденцы приготовить просто: попробуйте по этому рецепту
Учёные заявили, что невротизм и добросовестность увеличивают риск развития деменции
Вучич назвал главное отличие украинцев в Сербии от россиян
Роскошные отели в Египте на лето 2024 года доступны для бронирования со скидкой до 50%
Фигуристка Алина Загитова призналась, что устроилась "работать на завод"
Как уменьшить сезонное выпадение волос
Сергей Лазарев отреагировал на пожилую эмоциональную фанатку из Сыктывкара

Сергея Лазарева восхитила бабушка, которая зажгла на его концерте в Сыктывкаре

0:50
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев не прошёл мимо своей эмоциональной поклонницы, которая зажигательно станцевала на его концерте в Респулике Коми.

Сергея Лазарева восхитила бабушка, которая зажгла на его концерте в Сыктывкаре
Фото: Инстаграм Сергея Лазарева

Лазарев опубликовал в Инстаграме* фрагмент видео, на котором под его песню танцует пожилая женщина на концерте в Сыктывкаре.

"Моя главная звёздочка сегодняшнего концерта в Сыктывкаре! Посмотрите какая милая бабушка и как она зажигает! 2 часа без остановки! Столько энергии!" — написал певец под кадрами в запрещённой социальной сети.

Лазарев пожелал своей пожилой фанатке здоровья.

Ранее Сергей Лазарев заступился за коллектив из Хакасии, который, по его мнению, засудили на шоу "Ну-ка, все вместе!".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая

Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.

Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности
Поставки прекратились, и сразу на нескольких участках фронта ВСУ отступили Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Замена батареи: кто должен её оплачивать и выполнять работы — жилец или УК?
Замена батареи: кто должен её оплачивать и выполнять работы — жилец или УК?
Последние материалы
Как уменьшить сезонное выпадение волос
Сергея Лазарева восхитила бабушка, которая зажгла на его концерте в Сыктывкаре
Психолог Золотых посоветовала возложить на подростка ответственность за вред курения
Выбрасывать отходы в канализацию хотят запретить законом
Мощный взрыв в Ижевске: власти заявляют о ракетных испытаниях
Прокуратура направила дело о жестоком убийстве молодой женщины в суд
Учёные США выяснили, что естественное освещение в офисе улучшает ночной сон и мышление
"Орион и Тьма": новый мультфильм от Чарли Кауфмана
Наука помогла Кэтлин Фолбигг избежать длительного заключения в тюрьме
Играйте правильно: секреты удовлетворенной и счастливой собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников