Сергей Лазарев возмущён несправедливостью на шоу "Ну-ка, все вместе!": плакали все

Певец Сергей Лазарев категрически не согласен с тем, что на шоу "Ну-ка, все вместе!" отбраковали талантливый профессиональный коллектив из Хакасии.
Лазарев назвал вокальный коллектив "Каданс" из Хакасии потрясающим. Он отметил, что вокалистам не хватило всего одного голоса, чтобы попасть на шоу.
"На мой взгляд это было несправедливо, так как выступление этого коллектива было одно из самых профессиональных и слаженных за весь отборочный тур", — врыразил своё мнение певец.
Лазарев добился того, что коллектив снова выступил с песней "Прекрасное далёко".
В итоге артист рассказал, что "плакали все". Коллектив сумел вырвать место в финале.
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