Простой рецепт жюльена без духовки: готовим его на обычной сковороде

Жюльен на сковороде: самый ленивый вариант из всех возможных

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Возьмите на вооружение простой и быстрый рецепт жульена, который не нужно запекать, потому что готовится он просто на сковороде!

Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Возьмите следующие ингредиенты:

• 500 гр курицы (филе)

• 300 гр шампиньонов

• 2 шт луковицы

• 200 гр сыра

• 2 ст. л. муки

• 300 мл сливок (25-30 % жирности)

• растительное масло

• соль, перец по вкусу.

Инструкции по приготовлению:

Отварите куриное филе и мелко его нарежьте. Очищенные шампиньоны также нарежьте, обжарьте в глубокой сковороде на растительном масле. Добавьте к шампиньонам нарезанный лук, посолите и поперчите, обжарьте лук до золотистого цвета, после чего выложите в сковороду отварную курицу, прогрейте в течение пары минут и выключите огонь. Отдельно подрумяньте на сковороде муку, пока она не станет золотистой, добавьте к ней сливки, как следует перемешайте, позвольте смеси закипеть, посолите и поперчите. Полученной массой заливайте шампиньоны с курицей, сверху насыпьте тёртый сыр, и прогревайте на небольшом огне в течение 5 минут. Жюльен будет готов, когда сыр сверху расплавится.