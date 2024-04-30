Простой рецепт жюльена без духовки: готовим его на обычной сковороде
Жюльен на сковороде: самый ленивый вариант из всех возможных
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Возьмите на вооружение простой и быстрый рецепт жульена, который не нужно запекать, потому что готовится он просто на сковороде!
Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Возьмите следующие ингредиенты:
• 500 гр курицы (филе)
• 300 гр шампиньонов
• 2 шт луковицы
• 200 гр сыра
• 2 ст. л. муки
• 300 мл сливок (25-30 % жирности)
• растительное масло
• соль, перец по вкусу.
Инструкции по приготовлению:
- Отварите куриное филе и мелко его нарежьте.
- Очищенные шампиньоны также нарежьте, обжарьте в глубокой сковороде на растительном масле.
- Добавьте к шампиньонам нарезанный лук, посолите и поперчите, обжарьте лук до золотистого цвета, после чего выложите в сковороду отварную курицу, прогрейте в течение пары минут и выключите огонь.
- Отдельно подрумяньте на сковороде муку, пока она не станет золотистой, добавьте к ней сливки, как следует перемешайте, позвольте смеси закипеть, посолите и поперчите.
- Полученной массой заливайте шампиньоны с курицей, сверху насыпьте тёртый сыр, и прогревайте на небольшом огне в течение 5 минут. Жюльен будет готов, когда сыр сверху расплавится.
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Быстрый и вкусный ЖУЛЬЕН С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ НА СКОВОРОДЕ. Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру