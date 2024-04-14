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Жюльен из белых грибов: готовим его в лактовегетарианском варианте, без курицы

Жюльен из белых грибов без курицы: очень нежное и ароматное горячее

3:06
Еда

Жюльен из белых грибов без курицы — это потрясающая лактовегетарианская закуска, которая прекрасно дополняет ваш стол. Вместо традиционного куриного мяса, главной составляющей этого блюда, в этом рецепте от Gastronom.ru используются свежие белые грибы, которые обладают неповторимым ароматом и нежностью.

Жюльен из белых грибов без курицы: очень нежное и ароматное горячее
Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В нашем рецепте мы приготовим сочный соус из деревенской сметаны и твердого сыра, что придаст жюльену изысканный вкус. Если вы следуете веганскому питанию, даже это блюдо можно приготовить, добавив альтернативные продукты, такие как тофу или запекая его с хлебными крошками. Следуя нашему шаг за шагом рецепту, вы сможете легко приготовить нежный и аппетитный жюльен из ароматных белых грибов, чтобы порадовать ваших друзей и близких изысканным угощением.

Ингредиенты (6 порций):

— 500 г свежих белых грибов
— 300 г твёрдого сыра
— 200 г деревенской сметаны
— 1 крупная луковица
— 1 зубчик чеснока
— 4 столовые ложки растительного масла
— 1 столовая ложка муки
— соль
— свежемолотый чёрный перец

Приготовление:

  1. Аккуратно очистите белые грибы и промойте их. Нарежьте грибы на крупные ломтики. Разогрейте 2 столовые ложки растительного масла на сковороде и тушите грибы на среднем огне примерно 10 минут.
  2. В процессе приготовления выделится грибной бульон. Слейте его в отдельную ёмкость и оставьте в стороне — он пригодится нам на следующем шаге.
  3. Нарежьте луковицу кубиками. В сковороде с грибами добавьте оставшиеся 2 столовые ложки растительного масла и лук. Обжарьте лук на среднем огне еще 10 минут.
  4. В большой миске смешайте сметану с мукой. Тщательно размешайте, чтобы масса стала однородной. Влейте в полученную смесь грибной бульон, посолите, поперчите и снова хорошо перемешайте.
  5. Добавьте сметанный соус в сковороду с грибами и луком. Перемешайте и готовьте на небольшом огне еще 10 минут, помешивая время от времени.
  6. Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте зубчик чеснока пополам и натрите его внутреннюю поверхность формочек для жюльена. Разложите грибы с соусом в формочки. Тертый сыр поровну распределите сверху. Разместите формочки на противне, влейте в него 500 мл воды и запекайте жюльен примерно 15 минут. Сыр должен расплавиться и образовать золотистую корочку.

Если сезон белых грибов закончился или ещё не начался, не страшно! Вы можете использовать замороженные белые грибы. Просто добавьте их на сковороду, не размораживая, и обжарьте на сильном огне около 5-6 минут. Затем следуйте остальным шагам рецепта.

Подавайте готовый жюльен из белых грибов без курицы и наслаждайтесь его нежным вкусом и ароматом. Это отличное блюдо, которое порадует вас и ваших гостей своим изысканным вкусом и текстурой!

Жульен из белых грибов. Простой рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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