Жюльен с грибами и сметаной: проверенный рецепт, который всегда всем нравится

Жюльен с грибами и сметаной: изумительное горячее для праздничного или семейного ужина

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Жюльен с грибами и сметаной — это классическая горячая закуска, которая всегда пользуется популярностью. Это блюдо очень просто и быстро готовится из доступных ингредиентов. В летнее и осеннее время можно использовать лесные грибы, а в другие сезоны — шампиньоны.

Фото: wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Для приготовления жюльена с грибами и сметаной по рецепту "Гастронома.ру" на 6 порций вам понадобятся:

500 г шампиньонов,

2 средние луковицы,

1 зубчик чеснока,

150 г сыра,

200 г сметаны,

2 столовые ложки муки,

оливковое масло,

соль,

свежемолотый чёрный перец.

Приготовление

Сначала подготовьте ингредиенты. Протрите шампиньоны влажной салфеткой и нарежьте их тонкими ломтиками. Также мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и добавьте грибы и чеснок. Обжаривайте их на сильном огне до золотистой корочки, примерно 10-12 минут. В другой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем мелко нарезанный лук до мягкости. Посыпьте лук мукой и обжаривайте еще 3 минуты, помешивая. Затем добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте готовить соус на среднем огне, помешивая, пока он не загустеет. Добавьте обжаренные грибы в соус и хорошо перемешайте. Разогрейте духовку до 180 °C. Переложите грибы с соусом в небольшие формочки или специальные кокотницы для жюльена. Посыпьте сверху тертым сыром. Запекайте жюльен в духовке примерно 20 минут, пока не образуется золотистая корочка на верху. Подавайте жюльен со сметаной горячим и наслаждайтесь его нежным ароматом и отменным вкусом.

Совет: Посыпьте готовый жюльен измельчённым укропом перед подачей — это добавит блюду свежести и аромата.