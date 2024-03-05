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Жюльен с грибами и сметаной: проверенный рецепт, который всегда всем нравится

Жюльен с грибами и сметаной: изумительное горячее для праздничного или семейного ужина

1:51
Еда

Жюльен с грибами и сметаной — это классическая горячая закуска, которая всегда пользуется популярностью. Это блюдо очень просто и быстро готовится из доступных ингредиентов. В летнее и осеннее время можно использовать лесные грибы, а в другие сезоны — шампиньоны.

Жюльен с грибами и сметаной: изумительное горячее для праздничного или семейного ужина
Фото: wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Для приготовления жюльена с грибами и сметаной по рецепту "Гастронома.ру" на 6 порций вам понадобятся:

  • 500 г шампиньонов,
  • 2 средние луковицы,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 150 г сыра,
  • 200 г сметаны,
  • 2 столовые ложки муки,
  • оливковое масло,
  • соль,
  • свежемолотый чёрный перец.

Приготовление

  1. Сначала подготовьте ингредиенты. Протрите шампиньоны влажной салфеткой и нарежьте их тонкими ломтиками.
  2. Также мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и добавьте грибы и чеснок. Обжаривайте их на сильном огне до золотистой корочки, примерно 10-12 минут.
  3. В другой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем мелко нарезанный лук до мягкости.
  4. Посыпьте лук мукой и обжаривайте еще 3 минуты, помешивая. Затем добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте готовить соус на среднем огне, помешивая, пока он не загустеет. Добавьте обжаренные грибы в соус и хорошо перемешайте.
  5. Разогрейте духовку до 180 °C. Переложите грибы с соусом в небольшие формочки или специальные кокотницы для жюльена. Посыпьте сверху тертым сыром. Запекайте жюльен в духовке примерно 20 минут, пока не образуется золотистая корочка на верху.
  6. Подавайте жюльен со сметаной горячим и наслаждайтесь его нежным ароматом и отменным вкусом.

Совет: Посыпьте готовый жюльен измельчённым укропом перед подачей — это добавит блюду свежести и аромата.

Жюльен с грибами и сметаной
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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