Жюльен с грибами и сметаной: проверенный рецепт, который всегда всем нравится

Жюльен с грибами и сметаной — это классическая горячая закуска, которая всегда пользуется популярностью. Это блюдо очень просто и быстро готовится из доступных ингредиентов. В летнее и осеннее время можно использовать лесные грибы, а в другие сезоны — шампиньоны.
Фото: wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Для приготовления жюльена с грибами и сметаной по рецепту "Гастронома.ру" на 6 порций вам понадобятся:
500 г шампиньонов,
2 средние луковицы,
1 зубчик чеснока,
150 г сыра,
200 г сметаны,
2 столовые ложки муки,
оливковое масло,
соль,
свежемолотый чёрный перец.
Приготовление
Сначала подготовьте ингредиенты. Протрите шампиньоны влажной салфеткой и нарежьте их тонкими ломтиками.
Также мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и добавьте грибы и чеснок. Обжаривайте их на сильном огне до золотистой корочки, примерно 10-12 минут.
В другой сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте на нем мелко нарезанный лук до мягкости.
Посыпьте лук мукой и обжаривайте еще 3 минуты, помешивая. Затем добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте готовить соус на среднем огне, помешивая, пока он не загустеет. Добавьте обжаренные грибы в соус и хорошо перемешайте.
Разогрейте духовку до 180 °C. Переложите грибы с соусом в небольшие формочки или специальные кокотницы для жюльена. Посыпьте сверху тертым сыром. Запекайте жюльен в духовке примерно 20 минут, пока не образуется золотистая корочка на верху.
Подавайте жюльен со сметаной горячим и наслаждайтесь его нежным ароматом и отменным вкусом.
Совет: Посыпьте готовый жюльен измельчённым укропом перед подачей — это добавит блюду свежести и аромата.
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