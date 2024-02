Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой

Your browser does not support the audio element.

Вряд ли найдётся человек, который не любит жюльен — вкусный, с аппетитными ароматами курочки и грибов, под румяной сырной корочкой. VK-сообщество "Домашний кулинар" предлагаем вам проверенный рецепт этого замечательного блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by MZ (marinaby) ; cropped and retouched by Off-shell is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported