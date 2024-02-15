Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой

Настоящий жюльен с куриной грудкой и шампиньонами: всегда беспроигрышное горячее

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Вряд ли найдётся человек, который не любит жюльен — вкусный, с аппетитными ароматами курочки и грибов, под румяной сырной корочкой. VK-сообщество "Домашний кулинар" предлагаем вам проверенный рецепт этого замечательного блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by MZ (marinaby) ; cropped and retouched by Off-shell is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

300-350 г свежих шампиньонов,

350-400 г куриной грудки,

1 луковица,

3 ст. л. сметаны,

50 г сливочного масла,

3-4 ст. л. муки,

150 г твёрдого сыра,

соль, чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте куриную грудку на тонкие ломтики, примерно 1 см шириной. Отварите в кастрюле в подсоленной воде около 5-7 минут. Грудку переложите на блюдо остужаться, оставив бульон. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде до получения золотистого цвета. Нарежьте шампиньоны и добавьте к луку. Обжаривайте, пока грибы не потеряют сок ,и он немного испарится. Разрежьте остывшую грудку на маленькие кусочки и добавьте их к луку и грибам на сковороду. Убавьте огонь до минимума и поджарьте все вместе пару минут. Затем выключите плиту. Растопите сливочное масло в другой сковороде, добавьте муку и обжарьте до коричневого цвета. Добавьте сметану, перемешайте и влейте куриный бульон (около двух стаканов). Посолите и поперчите по вкусу. Томите соус на медленном огне до загустения, периодически помешивая. Переложите смесь курицы с грибами в форму для запекания и равномерно залейте соусом. Посыпьте тёртым сыром, натертым на крупной тёрке. Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекайте в течение 20-25 минут.