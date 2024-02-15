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Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой

Настоящий жюльен с куриной грудкой и шампиньонами: всегда беспроигрышное горячее

1:52
Еда

Вряд ли найдётся человек, который не любит жюльен — вкусный, с аппетитными ароматами курочки и грибов, под румяной сырной корочкой. VK-сообщество "Домашний кулинар" предлагаем вам проверенный рецепт этого замечательного блюда.

Настоящий жюльен с куриной грудкой и шампиньонами: всегда беспроигрышное горячее
Фото: commons.wikimedia.org by MZ (marinaby) ; cropped and retouched by Off-shell is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 300-350 г свежих шампиньонов,
  • 350-400 г куриной грудки,
  • 1 луковица,
  • 3 ст. л. сметаны,
  • 50 г сливочного масла,
  • 3-4 ст. л. муки,
  • 150 г твёрдого сыра,
  • соль, чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте куриную грудку на тонкие ломтики, примерно 1 см шириной. Отварите в кастрюле в подсоленной воде около 5-7 минут. Грудку переложите на блюдо остужаться, оставив бульон.
  2. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде до получения золотистого цвета. Нарежьте шампиньоны и добавьте к луку. Обжаривайте, пока грибы не потеряют сок ,и он немного испарится.
  3. Разрежьте остывшую грудку на маленькие кусочки и добавьте их к луку и грибам на сковороду. Убавьте огонь до минимума и поджарьте все вместе пару минут. Затем выключите плиту.
  4. Растопите сливочное масло в другой сковороде, добавьте муку и обжарьте до коричневого цвета. Добавьте сметану, перемешайте и влейте куриный бульон (около двух стаканов). Посолите и поперчите по вкусу. Томите соус на медленном огне до загустения, периодически помешивая.
  5. Переложите смесь курицы с грибами в форму для запекания и равномерно залейте соусом.
  6. Посыпьте тёртым сыром, натертым на крупной тёрке. Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекайте в течение 20-25 минут.
Жульен/жюльен с курицей и грибами – классический французский рецепт!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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