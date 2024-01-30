Приготовьте этот аппетитный жульен в "ракушках": простое и сытное блюдо на ужин

Приготовьте это интересное блюдо — жюльен в "ракушках". Это отличное блюдо на ужин. Рецепт опубликован группой В Контакте "Лучшие рецепты Повара".
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Курицу отварите, нарежьте в форме тонких соломок.
2. Накрошите лук и грибы. Обжарьте на масле около пяти минут, после чего положите грудку. Жарьте, пока не исправится влага, после чего положите сметану, и всё перемешайте. Тушите пять минут.
3. Отварите макароны и откиньте на дуршлаг. После остывания наполните начинкой и "укройте" их сыром.
4. Отправьте блюдо в духовку. Выпекайте, пока поверхность не станет румяной.
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