Приготовьте этот аппетитный жульен в "ракушках": простое и сытное блюдо на ужин

Жульен в "ракушках" — интересное блюдо на ужин

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Приготовьте это интересное блюдо — жюльен в "ракушках". Это отличное блюдо на ужин. Рецепт опубликован группой В Контакте "Лучшие рецепты Повара".

Фото: food4all.ru by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru. Cropped by Off-shell (removed watermark) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты:

1 куриная грудка,

400 г шампиньонов,

1 репчатый лук,

100 г твёрдого сыра,

3 столовые ложки сметаны.,

макароны "ракушки".

Способ приготовления:

1. Курицу отварите, нарежьте в форме тонких соломок.

2. Накрошите лук и грибы. Обжарьте на масле около пяти минут, после чего положите грудку. Жарьте, пока не исправится влага, после чего положите сметану, и всё перемешайте. Тушите пять минут.

3. Отварите макароны и откиньте на дуршлаг. После остывания наполните начинкой и "укройте" их сыром.

4. Отправьте блюдо в духовку. Выпекайте, пока поверхность не станет румяной.