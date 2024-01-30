Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ОКР собирается оспорить решение ISU, касающееся лишения российских фигуристов золота ОИ-2022
The Spectator: ситуация с "увольнением" Залужного вызвала недоумение на Западе
Ученые Италии заявили, что пивной хмель тормозит развитие болезни Альцгеймера
Канадские ученые собрали артефакты с затонувшего в 1845 году корабля
6 копеечных шагов к безупречно чистому и сверкающему унитазу: подруги обзавидуются
При появлении мошек в горшках комнатных цветов понадобятся спички, и вот для чего
Врачи США назвали помидорную диету полезной для кишечника
Кошачьи позы: почему вытягивание на спине является особенным знаком счастья питомца
Бьюти-вердикт: какой получилась первая косметика Абрау-Дюрсо и есть ли в ее составе шампанское
Приготовьте этот аппетитный жульен в "ракушках": простое и сытное блюдо на ужин

Жульен в "ракушках" — интересное блюдо на ужин

0:57
Еда

Приготовьте это интересное блюдо — жюльен в "ракушках". Это отличное блюдо на ужин. Рецепт опубликован группой В Контакте "Лучшие рецепты Повара".

Жульен в "ракушках" — интересное блюдо на ужин
Фото: food4all.ru by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru. Cropped by Off-shell (removed watermark) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты:

  • 1 куриная грудка,
  • 400 г шампиньонов,
  • 1 репчатый лук,
  • 100 г твёрдого сыра,
  • 3 столовые ложки сметаны.,
  • макароны "ракушки".

Способ приготовления:

1. Курицу отварите, нарежьте в форме тонких соломок.

2. Накрошите лук и грибы. Обжарьте на масле около пяти минут, после чего положите грудку. Жарьте, пока не исправится влага, после чего положите сметану, и всё перемешайте. Тушите пять минут.

3. Отварите макароны и откиньте на дуршлаг. После остывания наполните начинкой и "укройте" их сыром.

4. Отправьте блюдо в духовку. Выпекайте, пока поверхность не станет румяной.

Жульен с грибами
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
ВС РФ выбили большую часть танков "Леопард-2": "Абрамсы" держатся вдали от боёв Дмитрий Плотников Положение ВСУ критическое: ВС РФ наступают в Харьковской области Любовь Степушова Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Идеальные обороты двигателя: как поддерживать баланс между низкими и высокими оборотами для долговечности автомобиля
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Последние материалы
Кошачьи позы: почему вытягивание на спине является особенным знаком счастья питомца
Бьюти-вердикт: какой получилась первая косметика Абрау-Дюрсо и есть ли в ее составе шампанское
Жульен в "ракушках" — интересное блюдо на ужин
Зелень придает аромат любому супу: опытные хозяйки знают, как ее правильно добавлять в первое
Комментатор Губерниев усомнился в правильности действий дисквалифицированной Валиевой и её команды
Автоэксперт Рузанов назвал детали автомобиля, которые больше всего страдают в морозы
Названы способы получения налоговый вычет за покупку жилья
Шиномонтажник объяснил, почему глупо владеть двумя комплектами резины на литых дисках
ВС РФ выбили большую часть танков "Леопард-2": "Абрамсы" держатся вдали от боёв
Ученые обнаружили опасный химикат в туалетной бумаге разных брендов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников