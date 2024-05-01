Сын Олега Газманова ответил на нападки генсека НАТО Йенса Столтенберга

Родион Газманов отреагировал на слова генсека НАТО

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Наследник народного артиста РФ Олега Газманова Родион Газманов прокомментировал реакцию Йенса Столтенберга на выставку трофейной техники НАТО на Поклонной горе.

Фото: dvidshub.net by Калаб Франклин is licensed under public domain

Родион Газманов поделился в Инстаграм* цитатой Йенса Столтенберга, который заявил, что НАТО не является стороной военного конфликта, а трофейная техника выглядит так, будто Россия уже одержала победу.

Сын Олега Газманова выразил свою точку зрения на этот счёт.

"Должна, может и имеет на это полное право. Участие НАТО в конфликте с самого начала так же очевидно, как и её поражение. С наступающим Днём Победы, друзья!" — написал наследник музыканта под фото трофейной техники.

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