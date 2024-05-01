Сын Олега Газманова ответил на нападки генсека НАТО Йенса Столтенберга

Наследник народного артиста РФ Олега Газманова Родион Газманов прокомментировал реакцию Йенса Столтенберга на выставку трофейной техники НАТО на Поклонной горе.
Родион Газманов поделился в Инстаграм* цитатой Йенса Столтенберга, который заявил, что НАТО не является стороной военного конфликта, а трофейная техника выглядит так, будто Россия уже одержала победу.
Сын Олега Газманова выразил свою точку зрения на этот счёт.
"Должна, может и имеет на это полное право. Участие НАТО в конфликте с самого начала так же очевидно, как и её поражение. С наступающим Днём Победы, друзья!" — написал наследник музыканта под фото трофейной техники.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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