Включение личного страхования в кредитный договор: законные основания для отказа по законодательству России

Можно ли отказаться от страховки при оформлении кредита?

0:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

Многие россияне интересуются, законно ли включение полиса личного страхования в процессе заключения кредитного договора с банком.

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По Гражданскому кодексу Российской Федерации человека нельзя обязать застраховать свою жизнь или здоровье без его согласия. Это гарантирует право заемщика отказаться от страховки, если он не желает ее оформлять.

Законодательство о защите прав потребителей строго запрещает предоставляющей услуги стороне навязывать клиенту дополнительные сервисы, которые тот не хочет покупать. Страхование в рамках получения кредита относится к таким необязательным услугам, поэтому банки формально не имеют права требовать от клиентов их приобретение.

Потребитель имеет полную свободу выбора, заключать ли страховой полис во время оформления кредита или же отказаться от него.