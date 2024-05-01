Холодный салат с киноа, зеленью и овощами: вам обязательно стоит попробовать этот рецепт

Холодный салат с киноа, овощами и шпинатом: полезный гарнир

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Киноа богата клетчаткой и белком — двумя важными питательными веществами. Предлагаем вам простой рецепт холодного салата из киноа, который обязательно стоит попробовать.

Фото: Own work by H.hristov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты

2 болгарских перца, нарезанных кубиками,

1 большой кабачок, нарезанный кубиками,

1 большая красная луковица, нарезанная кубиками,

шпинат,

2 чашки сырой киноа,

1/2 стакана оливкового масла,

1/2 стакана раскрошенного сыра фета,

цедра 1 лимона,

молотый чёрный перец,

соль.

Приготовление

Промойте киноа. Отварите в течение 15 минут. Отложите в сторону. Нагрейте в сковороде 2 столовые ложки оливкового масла. Добавьте болгарский перец и кабачки. Готовьте 3 минуты. Добавьте лук и продолжайте готовить. В большую миску добавьте киноа и приготовленные овощи. Добавьте цедру лимона, сыр и оставшееся масло. Добавьте нарезанный шпинат. Посолите и поперчите.