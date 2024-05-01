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Холодный салат с киноа, зеленью и овощами: вам обязательно стоит попробовать этот рецепт

Холодный салат с киноа, овощами и шпинатом: полезный гарнир

1:09
Еда

Киноа богата клетчаткой и белком — двумя важными питательными веществами. Предлагаем вам простой рецепт холодного салата из киноа, который обязательно стоит попробовать.

Холодный салат с киноа, овощами и шпинатом: полезный гарнир
Фото: Own work by H.hristov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты

  • 2 болгарских перца, нарезанных кубиками,
  • 1 большой кабачок, нарезанный кубиками,
  • 1 большая красная луковица, нарезанная кубиками,
  • шпинат,
  • 2 чашки сырой киноа,
  • 1/2 стакана оливкового масла,
  • 1/2 стакана раскрошенного сыра фета,
  • цедра 1 лимона,
  • молотый чёрный перец,
  • соль.

Приготовление

  1. Промойте киноа. Отварите в течение 15 минут. Отложите в сторону.
  2. Нагрейте в сковороде 2 столовые ложки оливкового масла. Добавьте болгарский перец и кабачки. Готовьте 3 минуты. Добавьте лук и продолжайте готовить.
  3. В большую миску добавьте киноа и приготовленные овощи. Добавьте цедру лимона, сыр и оставшееся масло. Добавьте нарезанный шпинат. Посолите и поперчите.
САЛАТ С КИНОА за 20 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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