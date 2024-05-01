Холодный салат с киноа, зеленью и овощами: вам обязательно стоит попробовать этот рецепт
Холодный салат с киноа, овощами и шпинатом: полезный гарнир
1:09
Киноа богата клетчаткой и белком — двумя важными питательными веществами. Предлагаем вам простой рецепт холодного салата из киноа, который обязательно стоит попробовать.
Фото: Own work by H.hristov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Ингредиенты
- 2 болгарских перца, нарезанных кубиками,
- 1 большой кабачок, нарезанный кубиками,
- 1 большая красная луковица, нарезанная кубиками,
- шпинат,
- 2 чашки сырой киноа,
- 1/2 стакана оливкового масла,
- 1/2 стакана раскрошенного сыра фета,
- цедра 1 лимона,
- молотый чёрный перец,
- соль.
Приготовление
- Промойте киноа. Отварите в течение 15 минут. Отложите в сторону.
- Нагрейте в сковороде 2 столовые ложки оливкового масла. Добавьте болгарский перец и кабачки. Готовьте 3 минуты. Добавьте лук и продолжайте готовить.
- В большую миску добавьте киноа и приготовленные овощи. Добавьте цедру лимона, сыр и оставшееся масло. Добавьте нарезанный шпинат. Посолите и поперчите.
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