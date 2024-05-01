Поэтесса Лариса Рубальская в восторге от участия в шоу "Маска": "Меня никто не узнал!

Лариса Рубальская рассказала об участии в шоу "Маска"

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поэтесса Лариса Рубальская поделилась впечатлениями от участия в шоу "Маска", где она скрывалась в костюме Барби.

Фото: https://www.instagram.com/rubala45 by Инстаграм Ларисы Рубальской is licensed under public domain

Рубальская в своём "Инстаграме"* опубликовала серию снимков с момента, когда Регина Тодоренко догадалась, кто прячется в костюме куклы Барби.

"Меня никто не узнал! Ура! А я прожила прекрасные мгновения подготовки и съёмки. Очень таинственно, весело и интересно", — написала поэтесса в своём микробоге.

Она поблагодарила организаторов проекта за возможность принять в нём участие.

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