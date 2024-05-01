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В эти доказательства поверили даже скептики: найдено новое подтверждение существования тёмной материи

MNRAS: обнаружены убедительные доказательства существования тёмной материи

0:44
Наука

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвине предоставили новые, хоть и косвенные, доказательства существования темной материи через цифровое моделирование.

MNRAS: обнаружены убедительные доказательства существования тёмной материи
Фото: Wikimedia Commons by Tomruen is licensed under CC-BY-SA-4.0

Результаты исследования, опубликованные в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), демонстрируют аномалии в движении звезд и космического газа, которые трудно объяснить без учета темной материи.

Согласно исследованию, темная материя может составлять до 85% массы Вселенной, но она не взаимодействует со светом, что делает ее невидимой для физических методов обнаружения.

Даже скептики среди ученых подтвердили результаты данной работы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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