В эти доказательства поверили даже скептики: найдено новое подтверждение существования тёмной материи

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвине предоставили новые, хоть и косвенные, доказательства существования темной материи через цифровое моделирование.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), демонстрируют аномалии в движении звезд и космического газа, которые трудно объяснить без учета темной материи.
Согласно исследованию, темная материя может составлять до 85% массы Вселенной, но она не взаимодействует со светом, что делает ее невидимой для физических методов обнаружения.
Даже скептики среди ученых подтвердили результаты данной работы.
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