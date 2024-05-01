Возвращение к классике: топ-5 тенденций в обуви на весну 2024

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Тенденции в обуви: что будет актуально весной 2024 года

1:10
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением весны встает вопрос о выборе подходящей обуви. Тенденции на этот сезон обещают возвращение к ностальгическим моделям с открытым носком и плоской подошвой, таким как балетки, лоферы, туфли на небольшом каблуке и обувь с бантом.

Тенденции в обуви: что будет актуально весной 2024 года
Фото: Unsplash by Andrew Branch is licensed under public domain

Стилист Маша Ведерникова советует подходить к выбору цвета балеток с умом, предпочтительно подбирая их либо в тон общего образа, либо создавая контрастные акценты. Мини-каблуки, вдохновленные винтажной эстетикой, становятся популярными в этом сезоне, добавляя шарма к образам в дневное время. Лоферы также возвращаются на модные подиумы в различных вариациях: от мокасинов до моделей на высокой платформе или шпильке. Ботильоны и туфли с открытым носком, которые ранее вызывали споры о их уместности в офисе, стали неотъемлемой частью гардероба, предлагая широкий выбор стилей и вариантов дополнений.

Важно обращать внимание на аккуратный педикюр, который лучше подчеркнет элегантность обуви и придаст стиля вашему образу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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