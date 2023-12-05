Певица Катя Лель отказалась комментировать сообщения о своем разводе

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Катя Лель отказалась комментировать информацию о своем разводе, заявив, что это личная сфера. Интерес к этому вопросу проявило издание Super, пытавшееся связаться с артисткой. Звезда сказала:

Фото: Елена Хусаинова

"Комментарий дать не могу. А зачем вам эта информация? Это личная информация. Вы живите своей жизнью, кайфуйте. Спасибо. Всего доброго".

Информация о разводе Кати Лель с бизнесменом Игорем Кузнецовым стала известна 5 декабря благодаря сообщению СМИ. По данным издания "Стархит", пара приняла решение о расторжении брака еще летом 2023 года, и инициатором стала сама певица.

Напомним, что Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) и Игорь Кузнецов познакомились на концерте, а в 2008 году официально узаконили свои отношения. Вместе они прожили 18 лет, из которых 15 были в браке. У пары родилась дочь Эмилия примерно год после свадьбы.

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