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Алла Пугачёва поставила крест на личной жизни Киркорова

1:19
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров долгое время поддерживал отношения с Аллой Пугачевой после их развода. Тем не менее, в последние несколько лет эти две знаменитости находятся в ссоре и больше не поддерживают общение. Они познакомились в 1988 году на программе Ильи Резника, когда певцу был всего 21 год. Сам Киркоров вспоминает, что он влюбился в Примадонну с первого взгляда.

Алла Пугачёва поставила крест на личной жизни Киркорова
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Их брак был коротким. В 2001 году Пугачева познакомилась с Максимом Галкиным* на фестивале "Славянский базар". Однако окончательное решение о разводе с Киркоровым певица приняла лишь в 2004 году. При подаче на развод, Пугачева была уверена, что он останется один до конца своих дней, как сообщает "eg.ru".

Недавно в сети появился фрагмент старого интервью певицы, в котором Примадонна намекала, что Киркорову не интересны отношения вовсе.

"Такой второй, как я, нет. Никто его не выдержит. Да и ему это не нужно", — подчеркнула Примадонна тогда.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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