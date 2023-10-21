Обнародован список российских и зарубежных артистов, которые вышли на сцену с флагом Украины

С начала конфликта на Украине мнения знаменитостей, как российских, так и зарубежных, разделились. Некоторые из них, желая выразить свою поддержку ВСУ, выходили на сцену с сине-жёлтым украинским флагом. Об этом сообщило издание "Утро.ру".

Фото: "File:Laima Vaikule at Laima Rendez Vous Jurmala 2017.jpg" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

Латвийская певица Лайма Вайкуле, известная своими русофобскими заявлениями и негодованием по отношению к России, через полгода после начала СВО выступила на сцене с украинским флагом.

Лия Ахеджакова выразила свою поддержку Украине задолго до начала спецоперации. В 2014 году она поддержала Майдан и госпереворот на Украине. В прошлом году артистка также появилась на сцене с украинским флагом, хотя позднее утверждала, что это была провокация.

Земфира* впервые вышла на сцену с украинским флагом еще в 2015 году, разворачивая его на своём концерте в Грузии.

На своих последних концертах в Лондоне, 65-летняя певица Мадонна удивила публику, появившись на сцене обёрнутой в сине-желтое полотно.

Германская группа Rammstein также решила выразить свою позицию по отношению к СВО. Коллектив схватил украинский флаг на одном из своих концертов и начал размахивать им со сцены.

Билли Айлиш во время своего концерта в Германии также появивилась с украинским флагом.

*признана в РФ иностранным агентом.

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