В центре Одессы произошёл случай, когда мужчина публично разорвал государственный флаг Украины, который был установлен на фасаде здания. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
Свидетели сообщают, что мужчина начал насмехаться над флагом, беря его в руки и разрывая на части. Прохожие, возмущённые таким поступком в отношении государственного символа, немедленно обратились в полицию.
Подозреваемый, который, по сообщениям, был в состоянии алкогольного опьянения, задержан правоохранительными органами. Теперь у него с точки зрения закона три пути: штраф, арест на срок до шести месяцев либо лишение свободы на три года.
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