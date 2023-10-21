В Одессе мужчина публично разорвал флаг Украины

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В центре Одессы произошёл случай, когда мужчина публично разорвал государственный флаг Украины, который был установлен на фасаде здания. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Фото: "File:Flag of Ukraine Maidan.jpg" by ArBelov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Свидетели сообщают, что мужчина начал насмехаться над флагом, беря его в руки и разрывая на части. Прохожие, возмущённые таким поступком в отношении государственного символа, немедленно обратились в полицию.

Подозреваемый, который, по сообщениям, был в состоянии алкогольного опьянения, задержан правоохранительными органами. Теперь у него с точки зрения закона три пути: штраф, арест на срок до шести месяцев либо лишение свободы на три года.

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