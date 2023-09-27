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Певицу Ани Лорак заново приняли в России, она получила "всенародное прощение"

2:27
Шоу-бизнес

В честь своего 45-летия украинская певица Ани Лорак получила особенный подарок — "всенародное прощение". Она вновь была принята в России после ряда событий, включая отмену нескольких концертов в РФ и общественные требования отменить её выступления.

Певицу Ани Лорак заново приняли в России, она получила "всенародное прощение"
Фото: prt scr youtube.com/Ани Лорак

В феврале 2022 года Лорак решила сохранить нейтралитет и не высказываться ни в пользу, ни против событий. Это вызвало недовольство зрителей и общественности. Весной того же года ей отменили несколько концертов в российских городах, что подтолкнуло певицу высказать свои мысли относительно своих связей с ВСУ и властями.

Лорак заявила, что киевские власти поставили перед ней выбор: участвовать в их игре или рисковать запретом на выступления на Украине. Певица подчеркнула, что она не хочет делать политические заявления и никогда не оказывала военной помощи. Артистка отметила, что её интересует лишь гуманитарная помощь, чем она занималась всю свою жизнь.

"Тема закрыта! Ани Лорак перед законом чиста", — с таким заявлением несколько дней назад выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Согласно его словам, он получил ответы от органов власти, которые подтвердили, что артистка не предоставляла поддержку украинской армии.

После начала спецоперации Лорак долгое время хранила молчание и не общалась с поклонниками из-за стресса и страха. Впоследствии она решила собраться.

Публичные фигуры и активисты обращались с требованиями отменить её концерты в России, даже были инициированы проверки её деятельности. Однако артистка утверждает, что она всегда оставалась певицей, а не политиком.

Юрист Владимир Комсолев считает, что история Лорак стала импульсом к началу так называемой оттепели.

"Можно предположить, что после этого в России будут более снисходительно относиться к личностям, которые составляют наш культурный бомонд", — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Специалист также считает, что в будущем юридическая система, вероятно, будет более терпимо настроена к тем, кто открыто выражает свои взгляды, особенно к известным личностям.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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