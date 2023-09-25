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Бородин: проверка показала, что Ани Лорак чиста перед законом

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Шоу-бизнес

Артистка Ани Лорак, которую подозревали ранее в поддержке ВСУ, чиста перед буквой закона. Вопросов у активистов к ней больше нет. Об этом написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своём Telegram-канале.

Бородин: проверка показала, что Ани Лорак чиста перед законом
Фото: "Ani Lorak" by proteusbcn is licensed under CC BY 2.0.

Общественник также заявил, что эта тема полностью закрыта. И пообещал певице юридическую защиту, если кто-то ещё вздумает на ней попиариться. Исполнительница достойно вынесла информационный накал, подчеркнул он.

По мнению Бородина, у Лорак "железные нервы" по сравнению со многими её эстрадными коллегами.

Поскольку больше претензий к артистке нет, её выступление, которое ранее откладывалось несколько раз, наконец состоится в "Крокус Сити Холле" 27 сентября. Лорак выйдет на сцену в день своего 45-летия.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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